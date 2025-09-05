Svizzera-Kosovo, formazioni ufficiali: Rrahmani titolare e sempre da capitano
Formazioni ufficiali Svizzera-Kosovo, c'è Rrahmani
Ultimissime qualificazioni mondiali, in campo stasera anche Svizzera-Kosovo con l’azzurro Amin Rrahmani in campo e, come di consueto, da capitano.
Formazioni ufficiali Svizzera-Kosovo
- Svizzera - Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
- Kosovo - Muric, Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada, Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija, Krasniqui, Muriqui, Jashari
