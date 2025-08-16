Liverpool, Slot sul futuro di Chiesa: "E' un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà"
Ultime calcio Napoli Slot parla del futuro di Federico Chiesa
Ultime calcio - Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato del futuro di Federico Chiesa dopo aver battuto il Bournemouth.
Slot sul futuro di Chiesa
Arne Slot chiarisce la posizione di Federico Chiesa:
“Finché è qui, è sicuramente al Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà…”.
Chiesa resta obiettivo del Napoli per la sessione estiva di calciomercato.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News