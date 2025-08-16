SportMediaset - Lookman è tornato in Portogallo in attesa di novità sul suo futuro

SportMediaset - Lookman è tornato in Portogallo in attesa di novità sul suo futuro

Ultime calciomercato Lookman è tornato in Portogallo in attesa di conoscere il suo futuro

Ultime calcio - Ademola Lookman ha lasciato Londra, dove si era rifugiato nei giorni scorsi, ed è tornato in Portogallo, meta già precedentemente scelta al momento dello strappo con l'Atalanta.

Come riporta la redazione di SportMediaset:

"L'attaccante nigeriano, ancora fermamente convinto di lasciare il club orobico, è sempre in attesa di novità sul suo futuro: conta ancora di poter vestire la maglia dell'Inter, anche se la virata dei nerazzurri milanesi su Manu Koné potrebbe ulteriormente complicare l'affare".

Back To Top