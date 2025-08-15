Sky - Cheddira all'Udinese, è fatta! Scambio di documenti in corso. Spunta un intrigo con la Cremonese

Calciomercato Napoli - Nuova cessione in casa Napoli. Si tratta dell'attaccante Walid Cheddira. Il giocatore marocchino si trasferisce in prestito con diritto di riscatto nella squadra friulana. Ecco quanto riportato da Sky con Gianluca Di Marzio:

"Scambio di documenti in corso tra l’Udinese e Walid Cheddira: il giocatore ha voluto fortemente il club bianconero

È fatta per l’arrivo di Walid Cheddira all’Udinese.

L’attaccante ha voluto fortemente il club bianconero, e le parti stanno scambiando i documenti per definire il suo passaggio.

Il giocatore si trasferirà in Friuli in prestito con diritto di riscatto e sarà in città all’inizio della prossima settimana, già da lunedì.

Nella scorsa stagione Cheddira ha giocato in prestito all’Espanyol, segnando un gol in 23 partite.



Intrigo Cheddira: l'offerta della Cremonese è più alta, ma il giocatore dà priorità all'Udinese. I friulani vogliono arrivare al traguardo entro lunedì. Domani giornata decisiva".