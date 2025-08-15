Pedullà "Insigne sogna Sarri: tutto fermo in attesa della Lazio. Ecco cosa sta aspettando"

Calcio Mercato  
Pedullà Insigne sogna Sarri: tutto fermo in attesa della Lazio. Ecco cosa sta aspettando

Il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa le strategie e le trattative di calciomercato del Napoli:

"Siamo arrivati a Ferragosto. Come sapete, il 4 luglio vi avevo parlato di Lorenzo Insigne, dicendovi che avrebbe fatto di tutto per tornare a lavorare con Maurizio Sarri. Nel frattempo, Insigne ha ricevuto altre proposte — anche importanti, sia dal punto di vista economico che tecnico — provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Nonostante ciò, sta prendendo tempo: vuole ancora aspettare, riflettere, capire prima di sciogliere le riserve.

Vuole chiarirsi le idee su un punto in particolare: se la Lazio potrà tesserare svincolati nel mese di ottobre oppure se dovrà aspettare il mercato di gennaio. Fino a quando non avrà certezze su questo, non prenderà una decisione definitiva. Nella testa — e nei sogni — di un ragazzo del 1991, la priorità oggi è solo una: valutare fino in fondo la fattibilità di un ritorno alle origini. E per Insigne, tornare alle origini significa essere nuovamente allenato da Maurizio Sarri".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top