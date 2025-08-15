Pedullà "Insigne sogna Sarri: tutto fermo in attesa della Lazio. Ecco cosa sta aspettando"

Il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa le strategie e le trattative di calciomercato del Napoli:

"Siamo arrivati a Ferragosto. Come sapete, il 4 luglio vi avevo parlato di Lorenzo Insigne, dicendovi che avrebbe fatto di tutto per tornare a lavorare con Maurizio Sarri. Nel frattempo, Insigne ha ricevuto altre proposte — anche importanti, sia dal punto di vista economico che tecnico — provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Nonostante ciò, sta prendendo tempo: vuole ancora aspettare, riflettere, capire prima di sciogliere le riserve.

Vuole chiarirsi le idee su un punto in particolare: se la Lazio potrà tesserare svincolati nel mese di ottobre oppure se dovrà aspettare il mercato di gennaio. Fino a quando non avrà certezze su questo, non prenderà una decisione definitiva. Nella testa — e nei sogni — di un ragazzo del 1991, la priorità oggi è solo una: valutare fino in fondo la fattibilità di un ritorno alle origini. E per Insigne, tornare alle origini significa essere nuovamente allenato da Maurizio Sarri".