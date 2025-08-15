Infortunio Lukaku, il Napoli corre ai ripari: bloccate le cessioni di Cheddira e Ambrosino!

Calciomercato Napoli, l'infortunio di Lukaku cambia la strategia? Ieri BigRom è andato KO nell'amichevole contro l'Olympiakos e il rischio di lungo stop costringerebbe il club azzurro a rivedere le proprie strategie di mercato per il reparto offensivo.

Ad oggi il Napoli non cerca attaccanti, ma se Lukaku dovesse restare fermo per un po', la società partenopea potrebbe decidere di bloccare le cessioni in attacco. In partenza ci sarebbero sia Walid Cheddira che il giovane Ambrosino. Ecco quanto scrive a tal proposito il Corriere del Mezzogiorno:

Gli esami strumentali faranno chiarezza, l’infortunio di Big Rom potrebbe incidere anche sul mercato, almeno riguardo alle valutazioni su Ambrosino e almeno per il momento Cheddira, conteso tra l’Udinese che è in vantaggio e il Cagliari.

