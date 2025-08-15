Il Mattino - De Laurentiis sta lavorando ad un colpo grosso! Oggi summit con Conte a Ischia

Il Mattino - De Laurentiis sta lavorando ad un colpo grosso! Oggi summit con Conte a Ischia

Calciomercato SSC Napoli - Ci sarà un colpo grosso. O almeno a questo sta lavorando De Laurentiis in queste ore, scrive Il Mattino.

“In attesa del verdetto di Lukaku che potrebbe cambiare (ma è difficile) lo scenario del mercato. Oggi il patron e Conte saranno ancora assieme, a Ischia, per il Ferragosto. E parleranno delle ultime mosse. Il Napoli ha, con saggezza, riservato l'ultima parte del budget sulla grande occasione made in Premier. E le piste sondate sono quelle di Zinchenko dell'Arsenal, Chiesa del Liverpool e Zirkzee del Manchester United”

