Roberto Insigne: "Mi sono levato l'etichetta di 'fratello di Lorenzo', scherza dicendo 'sono disoccupato, vengo a vedere le tue partite'"

Le Interviste  
Ultime notizie SSC Napoli - Roberto Insigne, attaccante dell’Avellino e fratello dell’ex capitano del Napoli Lorenzo, parla a Il Mattino.

Ma quindi è vero che si torna sempre dove si è stati bene?

«Quando è arrivata la chiamata dell'Avellino non ci ho pensato nemmeno mezzo secondo. C'erano altre squadre interessate a me, ma a quel punto non ho preso in considerazione più niente che non fosse questa opzione».

La soddisfazione più grande che si è tolto in questi anni?

«Mi sono levato l'etichetta di "fratello di Lorenzo Insigne". È questa la vera soddisfazione. Anche se c'è sempre qualcuno chi mi paragona a lui, non mi importa. So chi sono e quello che ho fatto per esserlo».

A proposito di suo fratello: è ancora alla ricerca di una squadra...

«È vero, ci stuzzichiamo. E lui scherza dicendo "sono disoccupato, vengo a vedere le tue partite"».

