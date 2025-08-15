Zhegrova, da possibile acquisto per il Napoli al futuro ancora in Francia: lo cerca un italiano, le ultime

Calcio Mercato  
Ultime calcio Napoli - Il suo nome era stato di nuovo accostato al Napoli, ma ad oggi non ci sono novità per il futuro di Edon Zhegrova.

Zhegrova può andare al Marsiglia

L'esterno del Lille non è ancora partito ma, secondo Footmercato, su Zhegrova ora c'è forte l'interesse del Marsiglia di De Zerbi. Prima offerta al giocatore che potrebbe cambiare squadra ma restano sempre in Ligue1. 

Edon Zhegrova
