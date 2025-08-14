Infortunio Lukaku, anticipazione shock CDM: si teme lesione muscolare e lungo stop!

Infortunio Lukaku, si teme un lungo stop: nei prossimi giorni l'attaccante del Napoli si sottoporrà ad esami strumentali per valutare la reale entità dell'infortunio rimediato a Castel di Sangro, durante la partita amichevole contro l'Olympiakos.
Il Corriere del Mezzogiorno anticipa la possibile diagnosi: "Si teme una lesione muscolare che può fermarlo per un po' di tempo. Le prime impressioni non sono positive, anche di Lukaku. Gli esami strumentali faranno chiarezza, l'infortunio di Big Rom potrebbe incidere anche sul mercato".