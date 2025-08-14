Highlights Napoli-Olympiacos 2-1: gol e sintesi della partita amichevole a Castel di Sangro | VIDEO

Guarda il video degli highlights di Napoli Olympiacos 2-1

Highlights Napoli Olympiacos 2-1, gol di Politano, Lucca e Chiquinho: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Castel di Sangro. 

Highlights Napoli Olympiacos: gol e sintesi

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Olympiacos termina 2-1: finisce la settima amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella quinta gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

Guarda su CalcioNapoli24 il video highlights con tutti i gol, le azioni e le fasi salienti di Napoli vs Olympiacos 2-1.

Ritiro Napoli 2025, le amichevoli

  • 22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)
  • 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)
  • 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)
  • 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)
  • 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)
  • 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)
  • 13 agosto: Napoli-Giugliano 1-1 (Hasa, Nepi) - allenamento congiunto
  • 14 agosto: Napoli-Olympiakos 2-1 (16' Politano, 53' Lucca, 91' Chiquinho)
