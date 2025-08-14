Highlights Napoli-Olympiacos 2-1: gol e sintesi della partita amichevole a Castel di Sangro | VIDEO

Guarda il video degli highlights di Napoli Olympiacos 2-1
Highlights Napoli Olympiacos 2-1, gol di Politano, Lucca e Chiquinho: guarda su CalcioNapoli24 il video con tutti i gol e la sintesi della partita amichevole in ritiro a Castel di Sangro.
Highlights Napoli Olympiacos: gol e sintesi
Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Olympiacos termina 2-1: finisce la settima amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella quinta gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.
