Sky - Napoli, possibile doppia cessione all'Udinese: non solo Cheddira

Ultime notizie calciomercato Napoli - Il giornalista esperto di calciomercato Luca Cilli negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli:

"Il Napoli prenderà quindi anche un terzino destro. Questo perché uno dei giocatori in rosa è destinato a uscire. L’indiziato principale è Zanoli, che piace sia al Bologna — disposto ad acquistarlo anche a titolo definitivo — sia all’Udinese. Queste sono al momento le due squadre maggiormente interessate.

Tornando all’Udinese: abbiamo detto di Zanoli, ma i discorsi tra i due club vanno avanti anche per Cheddira, che potrebbe essere ceduto proprio ai friulani. L’Udinese ha un ottimo rapporto con il Napoli, confermato anche dal recente trasferimento di Lorenzo Lucca. In questo caso, quindi, sta cercando di prendere due giocatori: Zanoli e Cheddira".