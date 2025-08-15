Il pronostico del Corriere della Sera: è il Napoli il favorito per lo scudetto

Sta per ricominciare la Serie A e oggi il Corriere della Sera analizza le chances di Inter e Milan di tornare a competere seriamente per lo scudetto. La sfida principale sarà quella con l'Inter:

Il Napoli, oltre ad averle portato via lo scudetto, si è preso il ruolo di favorito. I pronostici si sono ribaltati.

Di fronte agli azzurri, in lotta per il titolo, ci saranno Inter e Milan.

Tocca all’ex regina inseguire e cancellare i dubbi che si moltiplicano. La squadra, a caccia di un equilibrio non facile, dovrà ritrovare la fame che l’anno scorso sembrava aver smarrito in campionato, nella speranza che i dissidi all’interno dello spogliatoio siano davvero superati.

Il Milan si misurerà subito con le partite che contano. Per Allegri, che la Coppa casalinga l’ha vinta salutando rumorosamente la Juve, un inizio morbido ma senza possibilità di sbagliare. (...) Il Diavolo ha cominciato prima delle altre ed è avanti sul mercato. Anche se gli interrogativi non mancano. (...) Allegri è la vera garanzia. Lui e il Milan sono accomunati dallo stesso desiderio di rivincita.

