Corriere della Sera: "De Bruyne già in gran forma, asciutto e tirato! Come le rockstar in tournée"

Ultime notizie Serie A. Oggi il Corriere della Sera fa il punto sulle principali squadre del campionato in vista dell'inizio della nuova stagione.

Nell’estate senza tormentoni musicali, il calcio sfodera le sue hit. L’ora delle prove sta finendo, nel weekend della prossima settimana si sale tutti sul palco per la prima esibizione del campionato, ma in questa pre stagione le big di serie A hanno già messo in mostra i loro frontman. Sperando che riescano a tenere lo stesso ritmo anche quando si inizierà a fare sul serio.

Del Napoli si sottolinea il ruolo da protagonista di Kevin De Bruyne:

Con lui a dettare i tempi, il Napoli scudettato ha tutto per difendere il titolo conquistato a maggio. La band di Antonio Conte ha alzato ulteriormente il volume. Anche perché il campione ex Manchester City si è presentato in gran forma. Asciutto e tirato. Come fanno le vere rockstar prima delle tournée.