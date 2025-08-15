Sassuolo avanti in Coppa Italia, Doig firma il gol vittoria su assist al bacio di Berardi

Il Sassuolo comincia la nuova stagione col piede giusto: vittoria di misura per 1-0 contro il Catanzaro e qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al Mapei Stadium, i neroverdi di Fabio Grosso impongono il proprio ritmo e trovano il gol decisivo intorno al 30’ del primo tempo.
A sbloccare il match è Josh Doig, che finalizza al volo un pregevole assist dalla trequarti firmato Domenico Berardi. Una giornata speciale per il capitano, che festeggia le 400 presenze con la maglia del Sassuolo. Nel secondo tempo, la squadra emiliana crea diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Catanzaro non resta a guardare e prova a rispondere. Nessuna delle due squadre riesce però a cambiare il punteggio, che resta inchiodato sull’1-0 fino al triplice fischio.
Ora il Sassuolo attende di conoscere il prossimo avversario in Coppa Italia, che uscirà dalla sfida tra Como e Südtirol in programma domani. Intanto, l’attenzione si sposta sul campionato: sabato alle 18:30 i neroverdi ospiteranno i campioni d’Italia del Napoli per un debutto da brividi.