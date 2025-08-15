Bucciantini: "McTominay e De Bruyne devono giocare insieme, c'è solo un modo..."

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato del Napoli dopo l'amichevole vinta 2-1 contro l'Olympiacos: "Difficile rinunciare ai FabFour? Perciò puoi pensare ad Elmas per completare il pacchetto. I gol il Napoli li ha sempre fatti al centro, dai lati ne ha trovati pochi. Conte dopo 20 giorni a Torino trovò la quadra ed il Napoli esplose.

Capiterà anche quest'anno, Conte è uscito dalla sua comfort zone, il vantaggio del Napoli sulle altre è McTominay-De Bruyne e devi farli giocare insieme. Per farlo servono 4 centrocampisti perché ti servono quei due Lobotka-Anguissa dietro che sono la polpa del Napoli. Il Napoli piano piano si aggiusta, si parte con un mercato idelae, poi ti aggiusti in base agli acquisti, le spese, i procuratori che incontri, le amichevoli".