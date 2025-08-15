Chiesa subito in gol col Liverpool: entra e segna dopo 6 minuti

Chiesa subito in gol col Liverpool: entra e segna dopo 6 minuti

È iniziata con Liverpool-Bournemouth la stagione 2025/26 di Premier League: i Reds, freschi di ennesimo acquisto roboante, l'italiano Leoni (in tribuna, ndr), ringraziano un altro azzurro per il successo colto all'esordio stagionale contro le Cherries. Federico Chiesa, con una girata volante dall'interno della area di rigore, ha regalato un successo insperato ai campioni in carica.

Andati in vantaggio di due gol, i Reds avevano sciupato tutto nella ripresa, venendo rimontati dagli ospiti sul 2-2: di Ekitike e Gakpo, i due gol iniziali, mentre una doppietta di Semenyo aveva consentito ai rossoneri di pareggiare. Fino alla giocata dell'ex Juve, mandato in campo al posto di Wirtz, pochi minuti prima: da segnalare anche l'esultanza con tanto di indice sullo stemma del Liverpool da parte di Chiesa. In pieno recupero arriva persino il poker, con il Bournemouth totalmente sbilanciato, firmato dal solito, immancabile, Salah.  A riportarlo è TMW. 

