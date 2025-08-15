Calciomercato Napoli, CdM anticipa i prossimi quattro acquisti!

Calciomercato Napoli, ultime notizie dal Corriere del Mezzogiorno

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il club azzurro non molla e punta a chiudere almeno altri quattro acquisti entro la fine del mercato. Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui gli obiettivi sono: due esterni e due centrocampisti. 

  • Gutierrez lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche.
  • A centrocampo piace Diouf del Lens
  • Non solo: "il Napoli cerca di stringere per Juanlu Sanchez ed Elmas"

?Dunque il Napoli sarebbe ancora in corsa sia per Juanlu che per Elmas, mentre è fatta per Gutierrez e si valuta l'inserimento di un altro centrocampista.

