Calciomercato Napoli, CdM anticipa i prossimi quattro acquisti!
Calciomercato Napoli
Calciomercato Napoli, ultime notizie dal Corriere del Mezzogiorno
Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il club azzurro non molla e punta a chiudere almeno altri quattro acquisti entro la fine del mercato. Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui gli obiettivi sono: due esterni e due centrocampisti.
- Gutierrez lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche.
- A centrocampo piace Diouf del Lens
- Non solo: "il Napoli cerca di stringere per Juanlu Sanchez ed Elmas"
?Dunque il Napoli sarebbe ancora in corsa sia per Juanlu che per Elmas, mentre è fatta per Gutierrez e si valuta l'inserimento di un altro centrocampista.
