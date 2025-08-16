Coppa Italia, tutti i risultati di ferragosto: out una squadra campana

Coppa Italia  
Coppa Italia, tutti i risultati di ferragosto: out una squadra campana

Si sono giocate venerdì 15 agosto quattro partite valide per il primo turno di Coppa Italia. Sabato 16 agosto andranno in scena altri 4 incontri, stessa cosa il 17 e il 18. Domenica 17 toccherà al Milan contro il Bari. Questo il quadro di tutte le sfide:

PRIMO TURNO

Empoli - Reggiana 1-1 (3-0 dcr)
13' Gondo (R), 65' Ilie (E)

Sassuolo - Catanzaro 1-0
32' Doig

Lecce - Juve Stabia 2-0
27' Krstovic rig., 90' + 5 Kaba

Genoa - Vicenza 3-0
40' Carboni, 45' aut. Benassai, 55' Stanciu

Venezia - Mantova (16 agosto)
Como - Sudtirol (16 agosto)
Cagliari - Entella (16 agosto)
Cremonese - Palermo (16 agosto)
Monza - Frosinone (17 agosto)
Parma - Pescara (17 agosto)
Cesena - Pisa (17 agosto)
Milan - Bari (17 agosto)
Verona - Audace Cerignola (18 agosto)
Spezia - Sampdoria (18 agosto)
Udinese - Carrarese (18 agosto)
Torino - Modena (18 agosto)

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top