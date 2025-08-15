Romano: "In queste ore offerta ufficiale del Napoli per Diouf, ecco la cifra. C'è una richiesta del Lens e un dettaglio importante"

Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube ha riferito alcuni aggiornamenti circa le strategie e le trattative di calciomercato del Napoli, in particolare sulla pista Diouf:

Calciomercato Napoli-Diouf

"Per il Napoli c’è un nome che abbiamo già fatto nei giorni scorsi: è quello di Andy Diouf, centrocampista del Lens. Vi avevamo raccontato che si trattava di uno dei nomi in considerazione per il club azzurro, uno dei profili più concreti. Ecco, su Andy Diouf possiamo darvi ora qualche dettaglio in più, anche in esclusiva: il Napoli ha presentato un’offerta. Il club partenopeo ha avanzato una proposta al Lens proprio in queste ore per il centrocampista francese.

Lasciatemi dire, a titolo personale, che sarebbe un colpo veramente importante per il Napoli: Diouf è un giocatore di grande fisicità, ha passo, capacità di inserirsi negli spazi stretti e abilità nell’uno contro uno. Un centrocampista da "numero 6", che per caratteristiche tecniche e fisiche rappresenterebbe un’operazione molto intelligente da parte della società. Da quanto mi risulta, l’offerta messa sul tavolo dal Napoli è di poco superiore ai 20 milioni di euro. Il Lens, però, parte da una valutazione tra i 23 e i 25 milioni. Dunque, la distanza non è enorme.

Va però sottolineato un dettaglio importante: il Lens aveva già ricevuto un’offerta significativa dall’Inghilterra per Diouf, vicina sempre ai 20 milioni, ma con una differenza sostanziale. Quel club inglese garantiva il pagamento immediato di 18 milioni, e questo rende i termini di pagamento un elemento cruciale nella trattativa. Inoltre, il Lens vuole inserire anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, ed è questo uno dei nodi principali.

Nulla di insormontabile, ma è un aspetto che le parti stanno cercando di risolvere. Insomma, Diouf piace anche in Premier League, non è l’unico nome sul taccuino del Napoli, ma il club si è mosso concretamente. C’è un’offerta formale, c’è una trattativa in corso. Possiamo quindi confermare il nome che vi avevamo anticipato per primi qui sul canale: Andy Diouf è un obiettivo reale del Napoli, e l’offerta ufficiale è sul tavolo da ieri".