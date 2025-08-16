Chiesa: "Futuro? Al Liverpool sono felice: club tra i più forti al mondo, penalizzato dalla Juve". Addio Napoli?

Chiesa: Futuro? Al Liverpool sono felice: club tra i più forti al mondo, penalizzato dalla Juve. Addio Napoli?

Ultime calcio Napoli - Federico Chiesa, gol, vittoria e una dedica speciale contro il Bournemouth. L'azzurro ha trovato il suo primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool e, ai microfoni di Sky, ha dedicato il tutto allo scomparso Diogo Jota, con tanto di chiusura sul suo futuro:

Chiesa sul futuro

"Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, suo fratello e a tutta la loro famiglia. Oggi è stato un momento toccante, per di più vincendo così. Quel pallone mi ha aiutato a spingerlo dentro da lassù, voglio pensare che sia così. Questo gol ripaga il lavoro fatto, l'anno scorso posso dire di essere arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato e sono arrivato qui in difficoltà, con un ritmo di un altro livello. Non so perché fosse stata presa questa decisione, ma il non allenarsi per un mese mi ha penalizzato nel mio percorso ad Anfield. Slot mi ha sempre incoraggiato. Futuro? Qui sono molto felice, sono in una delle più forti al mondo, lo ha dimostrato anche il mercato".

Chiesa resta un obiettivo del Napoli per la sessione estiva di calciomercato.

Federico Chiesa
