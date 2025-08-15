Sky - Napoli-Juanlu ultimo dettaglio da definire e sarà operazione conclusa, fissate le visite per Gutierrez

Calcio Mercato  
Sky - Napoli-Juanlu ultimo dettaglio da definire e sarà operazione conclusa, fissate le visite per Gutierrez

Ultime notizie calciomercato Napoli -  Il giornalista esperto di calciomercato Luca Cilli negli studi Sky ha riferito alcuni aggiornamenti circa le prossime mosse del Napoli:

"Il Napoli è una di quelle squadre che sta agendo con la tranquillità di chi sa di dover solamente puntellare la rosa, perché ha già fatto un grande mercato, soprattutto con le tempistiche giuste. Adesso può scegliere con calma i tasselli da inserire.

Per quanto riguarda il terzino sinistro, Gutiérrez del Girona sarà il nuovo interprete in quella zona di campo. Sono già state fissate le visite mediche del giocatore e, soprattutto, c’è già un chiaro accordo con il club spagnolo. Questa è una scelta anche tattica, voluta dal Napoli: Gutiérrez andrà a formare la coppia di terzini sinistri insieme a Spinazzola.

A destra, invece, il Napoli ha deciso di andare fino in fondo per Juanlu Sánchez, terzino destro del Siviglia. Anche in questo caso la trattativa è molto ben avviata, tanto che le due società stanno lavorando per trovare l’ultima intesa, in particolare sulla percentuale legata a una futura rivendita del giocatore. Una volta sistemato questo dettaglio, l’operazione sarà definita".

 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top