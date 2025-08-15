Cammaroto: "Elmas impaziente di tornare al Napoli, ore cruciali per chiudere l'affare"

Calcio Mercato  
Cammaroto: Elmas impaziente di tornare al Napoli, ore cruciali per chiudere l'affare

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, commenta su NapoliMagazine le ultime notizie sul mercato SSC Napoli

"Il Napoli avanza per Eljif Elmas. I prossimi giorni saranno quelli cruciali per il ritorno. Un dettaglio importante: la trattativa vede impegnato l'intermediario George Gardi, è lo stesso dell'affare Osimhen al Galatasaray. Gli azzurri lavorano per ammorbidire le pretese del Lipsia, che Elmas lo aveva preso a 25 milioni dal Napoli e non vuole svenderlo, anche per non perdere la faccia: 15 milioni può essere la cifra congrua, si valuta l'opzione di un prestito. Il Napoli vorrebbe un diritto di riscatto, mentre i tedeschi al momento preferirebbero l'obbligo ma il giocatore ha detto sì al Napoli ed è impaziente di tornare". 
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top