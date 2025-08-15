Cammaroto: "Elmas impaziente di tornare al Napoli, ore cruciali per chiudere l'affare"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, commenta su NapoliMagazine le ultime notizie sul mercato SSC Napoli:



"Il Napoli avanza per Eljif Elmas. I prossimi giorni saranno quelli cruciali per il ritorno. Un dettaglio importante: la trattativa vede impegnato l'intermediario George Gardi, è lo stesso dell'affare Osimhen al Galatasaray. Gli azzurri lavorano per ammorbidire le pretese del Lipsia, che Elmas lo aveva preso a 25 milioni dal Napoli e non vuole svenderlo, anche per non perdere la faccia: 15 milioni può essere la cifra congrua, si valuta l'opzione di un prestito. Il Napoli vorrebbe un diritto di riscatto, mentre i tedeschi al momento preferirebbero l'obbligo ma il giocatore ha detto sì al Napoli ed è impaziente di tornare".

