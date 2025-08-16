Sportitalia - Cessione Cheddira, la Cremonese lo vuole a titolo definitivo: ecco la richiesta del Napoli, c'è anche l'Udinese

Ultime calcio Napoli - Walid Cheddira lascerà il Napoli e si attende di conoscere la destinazione, in Italia. Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti:

Alfredo Pedullà scrive sul proprio profilo X:

"Chiarezza su Cheddira: a stasera nessuno ha chiuso. La Cremonese, entrata a sorpresa vuole prenderlo a titolo definitivo. Il Napoli chiede fra 3,5 e 4 milioni. L’Udinese resta chiaramente in corsa, ma per ora propone solo il prestito senza obbligo. Lavori in corso, ma non ci sono visite fin qui programmate".