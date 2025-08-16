Sportitalia - Cessione Cheddira, la Cremonese lo vuole a titolo definitivo: ecco la richiesta del Napoli, c'è anche l'Udinese

Calcio Mercato  
Sportitalia - Cessione Cheddira, la Cremonese lo vuole a titolo definitivo: ecco la richiesta del Napoli, c'è anche l'Udinese

Ultime calcio Napoli la Cremonese vuole Cheddira a titolo definitivo

Ultime calcio Napoli - Walid Cheddira lascerà il Napoli e si attende di conoscere la destinazione, in Italia. Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti:

Cheddira alla Cremonese, si avvicina

Alfredo Pedullà scrive sul proprio profilo X:

"Chiarezza su Cheddira: a stasera nessuno ha chiuso. La Cremonese, entrata a sorpresa  vuole prenderlo a titolo definitivo. Il Napoli chiede fra 3,5 e 4 milioni. L’Udinese resta chiaramente in corsa, ma per ora propone solo il prestito senza obbligo. Lavori in corso, ma non ci sono visite fin qui programmate".

Walid Cheddira
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top