L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato così gli episodi di Inter-Lazio:

"Ho trovato azzardata la scelta di Guida come AVAR per Inter-Lazio, specie dopo le sue parole sul rifiuto di arbitrare il Napoli per la sua incolumità. L'AIA avrebbe potuto individuare al suo posto tanti altri per ragioni di opportunità. Qualsiasi episodio sarebbe stato strumentalizzato".