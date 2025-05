Cagliari, Nicola: "Prossima gara importante: se non sei pronto prendi sberle sonore"

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club sardo:

"Abbiamo alle spalle un grande popolo, dei tifosi che ci hanno sostenuto sempre e anche criticato con equilibrio. Il confronto in settimana è stato molto importante e utile, bello quando ci si guarda e dice le cose in faccia con onestà e voglia comune di ottenere il risultato. Il confronto tra tutti noi prima della gara, con anche i tifosi, è stato davvero qualcosa di importante e si è visto oggi. Provo una grande soddisfazione per la gente, per tutta Cagliari, per il gruppo, per il Club, per me stesso perché è una salvezza diversa dalle mie precedenti per le quali ero stato etichettato in un certo modo. Questa è la salvezza di Cagliari, dei tifosi di spingerci sempre e oggi anche prima del fischio d’inizio e del riscaldamento, di una squadra che ammiro, un gruppo sano, la mia salvezza e è di chi lavora con me perché vengo e veniamo da un percorso di anni.

Ora è importante staccare, preparare la prossima gara che è importante e se non sei pronto prendi sberle sonore. Poi si vedrà, per la prima volta vivo una soddisfazione molto grande come questa, negli ultimi anni ho raggiunto degli obiettivi e mi si è data una etichetta, oggi celebro una salvezza diversa e senza falsa modestia sono contento. Siamo tutti molto felici”.