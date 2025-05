Edoardo De Laurentiis visibilmente commosso al Tardini: le lacrime al termine di Parma-Napoli | FOTO CN24

Ultime news SSC Napoli - Riceviamo e pubblichiamo uno splendido scatto che riguarda il vice-presidente della SSC Napoli, Edoardo De Laurentiis, visibilmente commosso e in lacrime al termine di Parma-Napoli al Tardini. Lo racconta il nostro lettore Vincenzo:

"Desidererei pubblicaste questa foto, vorrei che tutti vedessero gli occhi di quest’uomo, alcune volte criticato, anche se sempre presente imperterrito al seguito della squadra, sempre lì, con gli occhi innamorati del suo Napoli, dopo la "santa partita" di Parma, sono felice di rimanere nelle sue mani un domani, chapeau Edo!

Non lo conosco personalmente, penso solo che non è stato valorizzato da tutti noi per l’amore che ha trasmesso per la squadra e di conseguenza alla piazza, tutto qui: ieri ero dietro le panchine e vi posso assicurare che, finita la partita, gridava di felicità da solo! Vi auguro il meglio e grazie per il servizio che ci offrite!".