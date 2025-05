Billy Gilmour è partito titolare in Parma-Napoli 0-0, sostituito da Billing nel secondo tempo. Alla fine neanche i cambi di Antonio Conte sono bastati a ribaltare il risultato, ma il Napoli può contare sul pareggio dell'Inter per restare saldo al primo posto in cima alla classifica. A fine partita Gilmour sembra visibilmente contrariato per il risultato, scuote più volte la testa in videochiamata, probabilmente con un parente o un amico intimo.

