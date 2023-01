L'avv. Pisani a CN24: "Pronti a difendere il ragazzo punito col Daspo per il pallone 'rubato', gli regalerò un cimelio originale di Maradona"

L'avvocato Angelo Pisani è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Siamo in Italia, anziché punire chi commette fatti gravi e azioni di disturbo allo stadio, si va a punire un piccolo ragazzo. Per quel ragazzo potrebbe essere stato un sogno toccare e prendere quel pallone sugli spalti. Non può essere considerata un'azione illegale il non restituire un pallone, non è mai stato punito nessuno prima. Giusto far rispettare le regole, ma la regola del pallone è assurda. La norma è sbagliata e va cancellata. A questo ragazzo vorrei regalare io un cimelio di Maradona originale, per scusarci noi adulti per quanto accaduto. Tutto questo fa ridere se poi si pensa a cosa accade dentro e fuori negli stadi per fatti davvero gravi. E' ingiustificabile quanto visto. Diverso il discorso se il pallone fosse stato preso con violenza, ma questo è stato preso quasi come trofeo.

Questa norma è sbagliatissima, servono solo per riempire la carta e non risolvono le problematiche vere. A questo punto devo pensare che non vogliono risolverle. Va letto il verbale, vanno viste le immagini e va sentito il ragazzo. Va difeso il ragazzo e va annullato questo provvedimento. Chi riceve il pallone deve essere premiato e non una punizione. Non sono questi i problemi del calcio. Tanti colleghi avvocati sono pronti a difenderlo".