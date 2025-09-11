Casale a CN24: "Vedo un Lobotka girare spaesato intorno a De Bruyne. Lucca? Patisce l'assenza di un ala sinistra"

Pasquale Casale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 TV:

“Beukema è un calciatore affidabile, sono sicuro farà una buona gara a Firenze. Sarà molto importante però come la squadra lo supporterà. La gara di sabato è già di vitale importanza, ma l’olandese ha tutte le qualità per fare bene.

Lucca-Hojlund? A me Lucca, peri compiti che ha avuto, non mi è dispiaciuto. Lavora con la squadra, deve essere solo un po’ più incisivo in area. Forse è mancato un po’ lì. Un corazziere come lui ha bisogno di palle dalle esterni ed in queste ultime gare abbiamo fatto fatica sotto questo aspetto. Uno come Lucca credo patisca molto l’assenza di un’ala sinistra.

De Bruyne? Ci sono altri calciatori anarchici nel Napoli, vedo delle asimmetrie in campo. Non è un problema di dare libertà ai tre centrocampisti come Anguissa, McTominay e De Bruyne. La squadra deve muoversi intorno a loro perché hanno qualità per andare a colpire. Lobotka deve sostenere di più De Bruyne, deve cercarlo di più. Non vedo ancora questa sintonia tra i due, a volte ho visto proprio Lobotka girare spaesato intorno a De Bruyne. Il raccordo di gioco tra lo slovacco ed il belga deve migliorare”