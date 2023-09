Impallomeni: "Napoli, una vittoria con gol di Osimhen e Kvara e le cose torneranno tranquille"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato del Napoli a TMW Radio, durante Maracanà:

Napoli, cosa si può fare in questa situazione? Garcia deve trovare delle soluzioni:

"Il post-Bologna è stato difficile da gestire, Garcia non ha nascosto il disagio. C'è solo una soluzione in questa casi, quando ci sono casi eclatanti come quello di Osimhen, che ha sbagliato. Si va in campo, si vince, Osimhen e Kvara segnano e si ricompatta tutto. Garcia ha commesso errori, i giocatori pure, devono sistemare le cose con una bella vittoria".

I giocatori si sono montati la testa?

"Conquistare lo Scudetto a Torino è un conto, a Napoli, Roma e Firenze è un altro. Garcia ha sbagliato l'approccio. L'aspetto che ha irritato lo spogliatoio è il suo modo di porsi. Il Napoli ha sbagliato due tempi in maniera clamorosa, col Bologna non mi è dispiaciuto".