Tegola Inter: tre titolarissimi out con il Torino

Ultime notizie - Non giugnono ottime notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a tre titolarissimi per la gara di campionato contro il Torino. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Per Torino, sono già tre i forfeit sicuri, visto che a Lautaro - si è riacutizzata l’elongazione ai flessori della coscia sinistra e seguirà un programma specifico almeno fino a metà della prossima settimana - e a Pavard - la distorsione alla caviglia sinistra migliora, l’obiettivo è la Lazio - si è aggiunto Mkhitaryan, alle prese con un affaticamento alla muscolatura anteriore della coscia destra, che lo obbliga a un lavoro differenziato per alcuni giorni".