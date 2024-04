Il Roma, Scotto a CN24: "Kvaratskhelia valuta di far nascere il figlio a Napoli, o almeno di farlo crescere in città"

Calciomercato Napoli - Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Rinnovo Kvaratskhelia? Deve averlo, è stato rimandato più volte un po’ per interesse del Napoli e un po’ per interesse dell’entourage: le parti ritengono di avere ragioni nel chiedere un ingaggio più o meno importante, il calciatore porterà queste offerte che dovrebbero essere poste con correttezza. Jugeli dice di non aver mai proposto il calciatore altrove, ma gli interessamenti gli sarebbero arrivati. De Laurentiis arriverà a non meno di tre milioni di euro, non so se la richiesta di Kvaratskhelia sarà doppia.

Il calciatore non ha voglia di andare via, aspetta un figlio e valuta di farlo nascere a Napoli o di farlo crescere qui nei primi mesi, anche per un discorso di clima e ambiente. Kvara è concentrato sull’Europeo, la sua testa è più su questi argomenti e non sul vivere all’estero.

Con Osimhen via, Kvaratskhelia sarebbe il riferimento del Napoli e si costruirebbe la squadra attorno: i dieci milioni dati ad Osimhen hanno spiazzato tutti, un calciatore che si sente vicino a lui per importanza è tentato da una richiesta molto alta. Khvicha non si è mai lamentato, guadagna meno della metà di Demme e si aspetta un rinnovo importante. De Laurentiis ad ora è un po’ rigido per via del rendimento della squadra, ma c’è la voglia di dargli un contratto importante.

Raspadori può essere molto utile, il Napoli dovrà prendere una punta centrale al posto di Osimhen: Cheddira può rimanere al posto di Simeone, e sarà valutato, poi Giacomo darebbe garanzie dal punto di vista del talento.

Io credo che De Laurentiis aspetterà la fine del campionato per provare a prendere Gasperini, ammesso che si liberi dall’Atalanta. L’allenatore lo decide lui, può cambiare idea e ripensarci”