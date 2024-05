Kiss Kiss Napoli - Una persona vicina a De Laurentiis ha contattato Gasperini, la risposta del mister sull'ipotesi Napoli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“È la settimana della decisione finale sull’allenatore del Napoli e con la finale di Europa League. In tanti ipotizzano che Gasperini verrà a Napoli, ma voglio essere preciso con alcuni dettagli: una persona vicina a De Laurentiis ha contattato Gasperini, gli è stato risposto che fino a giovedì mattina non si parla di nulla. Ed il Napoli non vorrà aspettare in eterno”