Sarri ammette: "Lo scudetto del Napoli mi ha fatto un po' incazzare! Io alla Fiorentina? Posso solo dire che..."

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione della XXII edizione del Memorial Niccolò Galli, in programma il 24, 25 e 26 maggio presso ai campi sportivi della Floria Gafir e dell’U.S. Affrico

"Il mio futuro? Dipende dalle opportunità che si verranno a creare: se verrà fuori qualcosa che mi "arrapa" e mi stuzzica e che è figlio di un programma di medio-lungo periodo forse sì".

La Fiorentina l'ha mai cercata? "Qualche anno fa sì, ma mai in queste ultime sessioni. L'unico modo per andare a lavorare a Firenze sarebbe andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre. Io sono disponibile a tutti i progetti che mi intrigano e non ho preclusione verso nessuno: non cerco la Champions o altro. A questo punto della mia carriera non mi interessano molti discorsi mediatici".

Le dispiace vedere il Napoli così in basso? "Sì molto. Le due squadre che ho nel cuore sono il Napoli e la Fiorentina. In azzurro ho vissuto tre anni incredibili... ero contento lo scorso anno per il Napoli ma ho provato un pizzico di "incazzatura" perché lo scudetto non è arrivato durante il mio ciclo".