Pioli pronto a balzare in cima alla lista preferiti di De Laurentiis, deve solo fare una cosa

Calciomercato Napoli - Stefano Pioli può diventare il prossimo allenatore del Napoli da quest'estate in poi. Il tecnico dovrà fare soltanto una cosa, liberarsi con il Milan visto che è in scadenza 2025 e dopo l'esonero per iniziare una nuova avventura (in questo caso col Napoli) servirà l'accordo di buonuscita. Potrebbe così balzare d'incanto in cima alla hit dei preferiti di Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Il Mattino.