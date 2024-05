Ansa - Osimhen saluterà il Maradona, ADL può cedere anche Kvaratskhelia per offerte superiori a 80 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli rischia di perdere Osimhen e Kvaratskhelia nella prossima sessione di calciomercato. 130 milioni per il nigeriano con la clausola che può pagare il PSG che si è anche innamorato di Kvaratskhelia. Domenica Osimhen saluterà il Maradona per fare incassare una cifra altissima e da recordo al Napoli, che ha come primo obiettivo quello di tenere in azzurro Kvaratskhelia, che ha fatto innamorare il Psg che lo metterebbe in campo al posto di Mbappe. De Laurentiis potrebbe cedere a offerte sopra gli 80 milioni, ma intanto lavora al rinnovo di contratto, aumentando l'attuale stipendio di 1,4 milioni del georgiano.