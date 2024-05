Pupo annuncia: "Lo so per certo, al 99% sarà lui il nuovo allenatore del Napoli"

Nuovo allenatore Napoli, annuncio di Pupo in diretta a SkySport: “Al 99% sarà lui a sedersi sulla panchina partenopea”.

Nuovo allenatore Napoli, l'annuncio di Pupo a Sky

Enzo Ghinazzi - questo il vero nome dell’artista italiano - lo ha confessato in collegamento con Vanessa Leonardi mentre si parlava di Vincenzo Italiano data la fede Viola di Pupo. “Hai già chiamato il mister per convincerlo a restare alla Fiorentina?”, la domanda della giornalista. Immediata la replica del cantante: “Non l’ho chiamato non solo perché non ho il suo numero di telefono ma anche perché credo che al 99% andrà al Napoli in quanto ha già un accordo con De Laurentiis: non sono io a dare la notizia, ma sono abbastanza informato in merito", ha riferito.