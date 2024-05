Chiariello a CN24: "Può realmente diventare lui il nuovo allenatore del Napoli"

Calciomercato Napoli - Umberto Chiariello è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

Nuovo allenatore Napoli, Chiariello punta su Gasperini

"Con la Fiorentina la partita tra le meno peggio giocate dal Napoli. La squadra mi continua a dare l'impressione di accontentarsi. De Laurentiis è assolutamente imprevedibile, alzo le mani in segno di resa ma non credo che De Zerbi rientri nel mirino del Napoli. Non sono un suo fanatico, ma apprezzo il suo lavoro. Credo che il Napoli sia solo su Gasperini, mentre Conte è in stand-by. Credo che Gasperini possa diventare veramente il nuovo allenatore del Napoli".