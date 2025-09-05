Chi saranno i giocatori del Napoli nel murales di Jorit al Maradona? Svelati i primi quattro nomi!

Undici murales di Jorit allo stadio Diego Armando Maradona: l'artista dipingerà i volti di undici calciatori che hanno fatto la storia del Napoli, regalando alla città un'opera d'arte che celebra la passione per il calcio. Il progetto è stato già approvato dal Comune di Napoli e ora si attende solo di vederlo realizzato.

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica anticipa anche alcuni dei volti che saranno dipinti all'esterno del Maradona, lungo via Giambattista Marino. Ecco dunque chi saranno i giocatori del Napoli nel murales di Jorit: