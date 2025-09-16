Il pronostico di Marino: "Vi dico già la classifica finale". Poi la rivelazione su Lukaku

Ultimissime Calcio Napoli - Pierpaolo Marino è intervenuto durante la trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero.

Commento iniziale – "È bello ritrovarsi dopo tre vittorie consecutive, dobbiamo seguire questa stagione con grande passione. La gara di Firenze sulla carta era difficile ma il Napoli lo ha reso semplice neutralizzando il centrocampo della Fiorentina. Il centrocampo del Napoli con l'aggiunta di De Bruyne ha dimostrato alla terza partita di aver cresciuto il suo valore".

Sulla Juve – "La Juve non mi sorprende, ho avuto Tudor ad Udine e già lo scorso anno ha avuto un rendimento superiore alla norma. Tudor e un mercato intelligente porteranno i bianconeri ad essere una squadra rivale fino alla fine. Non credo alla crisi dell'Inter mentre occhio al Milan che di solito vede le squadre di Allegri partire lente e invece ora già appare è in ripresa".

Miglior attacco campionato? – "Per me non c'è solo la Juve ma occhio all'Inter che ha un attacco da 30 gol in due tra Lautaro e Thuram. Il bello del calcio è che non sempre chi spende di più vince, l'intelligenza artificiale può fare varie cose ma non conta".

Griglia scudetto – "Per me il Napoli fa l'accoppiata Napoli e Coppa Italia, poi parleremo della Champions. Seconda la Juve, terzo Inter e terzo Milan".

Su Spinazzola – "A Firenze è stato il vero equilibratore mancato nelle due gare precedenti e si è sentita la sua assenza quando è uscito. Se guardiamo l'assist per Hojlund di esterno è stata una cosa da rifinitore. Io l'ho portato a Bergamo e lo conosco, gioca Spinazzola perché gli manca un'ala a Conte e per questo gioca al posto di Olivera. A inizio carriera Spinazzola era un trequartista, lui ora è un giocatore di fascia offensivo e sta svolgendo al meglio il suo lavoro. Al Napoli viene oscurato ma sta facendo molto bene. Conte ha studiato molto ed è cambiato, devo dire che il Napoli di Firenze nella prima mezz’ora è sembrata una squadra di gasperiniana memoria, se l'è giocata uomo contro uomo ed in maniera aggressiva".

Sull'operazione Hojlund – "La campagna acquisti del Napoli era in attivo prima di questo acquisto, la vendita di Kvara e quella di Osimhen non erano state ancora investite del tutto e il Napoli anche di motivi di patrimonializzazione il Napoli aveva bisogno di spendere e aumentare il patrimonio. Ha fatto bene anche perché si rischiava di fallire la stagione. Il mercato bisogna vederlo tra entrate ed uscite, il Napoli è ancora sostenibile e do un voto 9 a questo mercato. La squadra ha investito bene. Cosa serve il 10? Lo dà il campo, sulla carta tutte le squadre sono forti o meno ma bisogna vedere. Il Napoli doveva spendere viste queste plusvalenze".

Obiettivi – "Questo Napoli mi convince, lo scorso anno sono stato azzardato mentre quest'anno l'ho fatto con consapevolezza. Qui nessuno è un mago ed il pronostico si va a sensazione in base alle proprie esperienze. Quest'anno il Napoli può fare l'accoppiata campionato Coppa Italia come quella del 1986-1987".

Lukaku? – "Ho avuto un attaccante che ha avuto l'infortunio di Lukaku e ci ha messo sei mesi per recuperare, lui si operò e il giocatore in questione è stato Beto. Ovvio che la strategia operatoria incide sul recupero".

Fiorentina-Napoli? – "È ovvio che Conte lo devo dire, ma non credo al calo finale. La Fiorentina ha preso fiducia da un errore del portiere".

Champions – "La Champions è una formula modificata, davvero difficile da pronosticare, bisogna avvicinarsi alla competizione per accumulare esperienza. Non credo sia un obiettivo quest'anno, poi magari campionato e Coppa Italia deve provare a vincere, può succedere di tutto in Champions ma non mi sento di fare un pronostico positivo sulla Champions".

Hojlund e Haaland? – "In questo momento è un discorso impari ma Rasmus ha un po’ le caratteristiche di Haaland e credo che nel tempo potrebbe avvicinarle. Le bestemmie nel calcio si fa presto a dirle, al momento è un discorso impari ma Hojlund ha un futuro radioso davanti. I paragoni sono sempre scomodi! City-Napoli finirà 2 a 2 per me".