Fedele: "Napoli, con mesi di anticipo vi dico come finirà questa stagione"

Le Interviste  
La previsione di Enrico Fedele sul Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Enrico Fedele, dirigente sportivo

“Il Manchester City ha una storia, ha giocatori che fanno paura nell’uno contro uno, è una delle migliori squadre della Champions. Questo non significa che il Napoli debba fare la vittima sacrificale.

Il Napoli è la squadra più forte della serie A, il Milan non ha attaccanti, la Juve se perde Bremer è una squadra normale, l’Inter è una squadra vecchia mentre il Napoli è come l’anno scorso, solo più forte. Abbiamo vinto l’anno scorso grazie alla difesa e vinceremo quest’anno grazie alla difesa e al centrocampo. La Juventus ed il Milan mi intrigano perchè hanno giocatori che saltano l’uomo e il Napoli non li ha. ll Milan manca un centravanti, la Juve invece tranne Bremer non ha una grande difesa, non ha un leader, ma ha due saltatori. L’Inter è una squadra usurata. Oggi i campionati si vincono facendo il doppio dei gol che subisci. 

Il Napoli non aveva sostituito Kvara, poi ha cambiato modulo per trovare compattezza e poi si è fatto male Lukaku, il perno attorno cui doveva girare tutto l’attacco. Ecco che poi c’è stato il guizzo Hojlund che non è mai stato un goleador, ma ha un movimento che permette a Conte di dare la profondità. 

De Laurentiis ha avuto un’abilità incredibile: si è messo da parte prendendo Conte che sa come si vince. La sua grinta maniacale lo ha portato ai grandi successi”.

