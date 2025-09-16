Show al Pala Padel di Nola, in campo gli astri nascenti internazionali | FOTO

Notizie  
Show al Pala Padel di Nola, in campo gli astri nascenti internazionali | FOTO

Grande evento di padel a Nola

Al Pala Padel di Nola le promesse del padel internazionale del futuro hanno dato spettacolo. Per la prima volta nella nostra regione è stato ospitato il FIP Promises, torneo internazionale riservato agli under che ha portato sui campi indoor della struttura alcuni tra i migliori talenti del panorama mondiale.
«Siamo orgogliosi di aver ospitato in Campania un appuntamento così prestigioso – dice Salvatore Lauri, proprietario del club - dopo aver disputato eventi internazionali dedicati ai professionisti, scriviamo una nuova pagina anche per i giovani. È un segnale importante per la crescita del movimento e per il futuro del padel».

Davanti ad una cornice di pubblico da sold out nella categoria Under 18 la coppia Zaccagnino/Ventura si sono imposti a Quatrana (numero 7 al mondo) e Mangiante. Tra gli Under 16 vince la coppia formata da Zaccagnino e Battilani hanno superato in finale Moneta e Olean.
 
Tra gli Under 14 spicca la vittoria della coppia formata dal numero 4 al mondo Tatullo e Spanó su Margani/Miriello.
 
