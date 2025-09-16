Sotto un aspetto Conte è più simile a Guardiola di quanto si pensi

Ultime notizie SSC Napoli - Sono in viaggio da sempre, alla ricerca di qualcosa in più o di diverso. Pep Guardiola e Antonio Conte vivono di calcio e, ciascuno a modo proprio, inseguono qualcosa di irraggiungibile: la perfezione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"La loro forza è non arrendersi e insistere per portare le squadre a un livello superiore attraverso idee in perenne revisione ed evoluzione. Non sperimenta per stupire, ma per vincere. Sotto questo aspetto Conte è più simile a Pep di quanto si pensi"