Palmeri: "Ecco la mia griglia scudetto! Napoli favorito, può arrivare anche in finale di Champions"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del Napoli su YouTube, in vista della prossima partita di Champions League.

"A me sembra di vedere il Napoli favorito per lo scudetto. Juve e Milan invece si giocheranno secondo e terzo posto, mentre Inter e Roma si giocano il quarto posto. Il Napoli è anche una possibile outsider in Champions, con Conte che prima o poi dovrà rompere il sortilegio in Champions League.

Secondo me il Napoli parte nono nella griglia di partenza in Champions, quindi se dovesse uscire agli ottavi non gli si potrebbe recriminare nulla. Tuttavia, il Napoli se la può giocare con tutte ed ha un calendario alla portata di Conte. Per me il Napoli può arrivare anche in finale.