UFFICIALE - Annuncio SSC Napoli su Meret in vista del Manchester City

Ultimissime Calcio Napoli, giornata di lavoro a Castel Volturno in vista della Champions League. E arrivano novità importanti soprattutto da Alex Meret out a Firenze per infortunio.

Sul sito ufficiale della SSC Napoli, infatti, si legge il seguente report odierno dove si registrano novità per il portiere friulano:

Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all'Etihad contro il Manchester City.

La squadra ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità.

Meret si è allenato in gruppo.