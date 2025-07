Il preparatore Albarella: "Il Napoli quest'anno farà un altro sport". Ma non è una buona notizia

Ultimissime Calcio Napoli - Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: "Il Napoli partecipa quest’anno ad un altro sport, perché cambia tutto giocare la Champions League. I ritiri che organizza il Napoli è il momento più importante della stagione, perché ti promette di preparare al meglio una stagione ricca di partite. Si entrerà nel tritacarne. Conte dovrà gestire la rosa in base all’avversario e in base ai dati fisici di ogni calciatore. Questi ritiri sono fondamentali soprattutto per i nuovi, perché così possono capire metodologie e richieste di Conte.

Meret-Milinkovic-Savic? Milinkovic-Savic è bravo, ma ognuno deve sapere qual è il suo ruolo. Questa cosa bisogna chiarire al più presto, perché il ruolo del portiere è molto delicato. Come prepararsi a quattro competizioni? Bisogna analizzare tutte quelle distorsioni extracampo, ovvero dagli allenamenti invisibili: dalle ore di viaggio allo stile di vita del calciatore. Chi mi interessa tra i giocatori del Napoli? Lucca. Lui ha grande personalità, ma giocare con il Napoli impegnato nelle competizioni europee è un’altra cosa. Sono curioso se farà il salto di qualità”.