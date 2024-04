"Hai parlato di Napoli con Conte?" La risposta di Ciro Ferrara a DAZN: "Sarebbe perfetto"

Pierluigi Pardo a Supertele a DAZN ha incalzato Ciro Ferrara, chiedendogli direttamente: "Ti ha chiesto qualcosa di Napoli?", pronta la risposta di Ciro Ferrara:

"Cosa mi ha detto Conte? Cosa vuoi sapere (ride e arrosisce, ndr)? Se mi parli del profilo di Antonio Conte, sarebbe perfetto per il Napoli, per la città, per l'ambiente e far ritrovare lo spirito d'attaccamento e voglia che la squadra in passato ha mostrato di avere. La squadra non è stata stravolta, solo Kim è andato via. C'è bisogno in questo momento di un allenatore che possa tirar fuori il meglio da questi ragazzi. Non so se Antonio si accontenta di questa rosa, sicuramente ha questo profilo per squadre come il Napoli".