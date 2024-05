Calciomercato Napoli: piace jolly offensivo di proprietà del Man Utd. Duello con la Juventus

Il Napoli su Mason Greenwood si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Il jolly offensivo di proprietà del Manchester United, che quest'anno ha giocato in prestito al Getafe, è un profilo molto gradito agli azzurri. Greenwood farà ritorno al Manchester United dopo il prestito al Getafe anche se il presidente degli spagnoli ha dichiarato che resterà in Spagna. Il Getafe però, come sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe permetterselo solo in prestito.

Napoli interessato a Mason Greenwood

Calciomercato Napoli - In questa stagione Mason Greenwood si è ritrovato sotto l'aspetto fisico e del rendimento. Tra Liga e Coppa del Re ha messo a segno 10 reti in 34 partite. Il contratto con il Manchester United scade il 30 giugno 2025 ed il prezzo del cartellino non può essere eccessivo. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul jolly offensivo inglese: