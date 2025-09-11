Donnarumma-Napoli, retroscena Ghoulam: "L'ho sentito, sognava di giocare con gli azzurri..."

Notizie Napoli calcio - Faouzi Ghoulam, ex terzino sinistro del Napoli ed oggi commentatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Donnarumma? «Il Psg ha fatto un errore clamoroso e ha mancato di rispetto a Gigio. Hanno voluto accontentare Luis Enrique perché ha vinto, ma non puoi fare questo a un giocatore totemico, decisivo per le vittorie stesse. Gigio è tra i due, tre portieri più forti al mondo e sarà tra i dieci del Pallone d’Oro, ma se non fosse arrivato Guardiola cosa sarebbe accaduto?».

Poi aggiunge: «Ora incrocia proprio il Napoli: so che avrebbe voluto giocarci, da napoletano ci tiene tantissimo».